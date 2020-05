Eistraum-Temperatur-Tipps für VW

atTippen sie heute oder morgen auf einen Temperatur-Höchststand. Denn so warm wie an diesen beiden Tagen wird es bis 10. März 2013 nicht mehr. Volkswagen Österreich hat geahnt und rund um das Modell Beetle Cabriolet eine mittlerweile angelaufene Promotion geplant, die mit Der-heisse-Tipp betitelt ist. Dabei sollen Temperaturen geschätzt werden. Der Ort an diese Promotion durchgeführt wird, ist der Wiener Rathausplatz, der in einen Eistraum verwandelt ist.