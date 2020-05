"Eine himmlische Familie"-Schauspielerin Raffin gestorben

Julie" aus der Erfolgsserie "Eine himmlische Familie" ist tot. Die Schauspielerin Deborah Raffin starb nach Angaben der " Los Angeles Times" (Donnerstag) am Mittwoch in Los Angeles an Leukämie. Sie wurde 59 Jahre alt.

Raffins Schauspielkarriere verlief eher schleppend. Nach einer Weile versuchte sie sich erfolgreicher als Produzentin. Bekannt wurde sie dann aber doch noch als " Julie Camden" in der Serie um eine Pastorenfamilie. "Tante Julie" war in zehn Staffeln dabei, nur in der letzten fehlte sie.

Raffin hatte noch eine andere Karriere: Zusammen mit ihrem Mann Michael hatte sie schon in den 1980er Jahren begonnen, Hörbücher zu produzieren. Aus dem Nebenerwerb in der Garage wurde einer der größten Anbieter mit Millionenumsatz. Michael war vor drei Jahren mit 65 an Krebs gestorben.