Ein supergeiler Typ und seine Nachahmer

Wenn sich ein traditionsreiches Unternehmen plötzlich jugendlich geben will, dann kann das entweder superpeinlich werden. Oder, wie aktuell im Falle von Edeka, supergeil.

Der deutsche Supermarktverbund holte sich den spätberufenen Elektropop-Entertainer Friedrich Liechtenstein für mehrere virale Spots mit dem Slogan "Supergeil". Die Langversion, eigentlich ein Musikvideo, ging diese Woche im Internet durch die Decke. An die vier Millionen Mal wurde der YouTube-Clip bereits angeklickt.

Der angegraute Herr mit Sonnenbrille groovt sich in dem Video zu chilliger Clubmusik in ein Kaffeekränzchen, liegt in einer Szene mit einem Pärchen im Bett, oder taucht hinter dem Sofa einer hedonistischen "Super-Uschi" auf. "Supermuschi" kommentiert er im sonoren Sprechgesang, und meint damit natürlich die Katze auf dem Sofa. Das reimt sich auf "Super-Sushi", das natürlich von Edeka stammt.

Drei Minuten sechzehn lang wird ein Produkt nach dem anderen mit supergeilen Attributen belegt: "Supercrunchy, supertasty, supercrazy, supergeil, superfruchtig, superlecker, supersmooth."