Ein Sommer ohne Gespräch

Bundeskanzler Werner Faymann sieht in der Entscheidung des deutschen Bundesverfassungsgerichtes "einen wichtigen Schritt für die Stabilität des Euro und wesentlich für die Zukunft Europas".



"Auch Österreich profitiert von den gemeinsamen Stabilisierungsmaßnahmen. Der ESM ist eines der wichtigsten Instrumente, mit dem die Staaten der Eurozone für Stabilität sorgen", erklärte er. Die nächsten Schritte in der Eurozone müssen aus seiner Sicht nun "die Umsetzung der gemeinsamen Bankenaufsicht, eines Bankeninsolvenzrechtes - sowohl in Österreich wie auch entsprechende Lösungsansätze auf der Ebene der Eurozone - sowie vor allem die Umsetzung der Finanztransaktionssteuer im Rahmen einer `Koalition der Willigen`" sein.