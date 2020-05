Ein Münzen-Nest zum Oster-Fest

atNach Adele Bloch-Bauer, Haien, etc. setzt Münze Österreich die zeitpunkt-, event- oder themenbezogene Bewerbung seiner Produkte fort. Diesmal ergeht eine Einladung an Konsumenten zu Ostern Silber-Niob-Münzen zu schenken. Die Bewerbung erfolgt im TV, in Print- und Online-Medien sowie in Mailings. Für die Kreativarbeit ist, wie gewohnt, JWT Wien verantwortlich.