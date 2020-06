Ein Lied für Wien gesucht

Nächste Woche (27. 2., 20.15 Uhr) spielen die sechs Kandidaten eine Coverversion und eine "Überraschung" – in dieser Sendung soll das Publikum die Möglichkeit haben, sie besser kennenzulernen. In der dritten Sendung erarbeiten sie mit Songwritern/ Produzenten je zwei Songs, die als Song-Contest-Nummern infrage kommen.

Im Live-Finale am 13. März entscheidet sich schließlich, wer für Österreich am Song Contest teilnimmt. Das österreichische TV-Publikum und eine internationale Jury bestimmen gemeinsam, wen sie für geeignet halten.

Österreich ist damit eines der Länder, das am spätestens "abgibt": am 16. März endet die Frist. Knapp die Hälfte der Teilnehmerländer – darunter Italien, Spanien , Frankreich, Tschechien u. a. – hat seine Kandidaten bereits bekannt gegeben. Mit besonderer Spannung erwartet wird Australiens Song-Contest-Beitrag – das Finale am 23. Mai wird dort übrigens an einem Sonntagmorgen live ausgestrahlt.