Econ Verlag firmiert Jahrbuch der Werbung um

Diese Umbenennung repräsentiere mehr den Plattform-Charakter dieser Berichts- und Übersichtstätigkeit zur deutschsprachigen Kommunikation.



Das Buch, die Website JdW.de und der alljährliche Kreativ-Wettbewerb sollen, mit 50-jähriger Geschichte im Gepäck, in eine neue Kommunikationsära aufbrechen.



Im Zuge dieser Adaption wird die Wettbewerbsjury künftig "paritätisch" also mit Vertreten markenführender Unternehmen als Auftraggebern, frühere Wettbewerbsgewinner, Kreative klarerweise, Medien und Fachmedien besetzt.



Die Einreichfrist zum nächsten Wettbewerb läuft bereits. Und endet am 19. Oktober.