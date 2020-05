echonet gibt mobile Webseiten auf

Die Agentur registrierte 2012 Zugriffe auf echonet.at, die wiederum gezählt 364 Bildschirm-Auflösungen repräsentieren. Dieses Problem sei mit Responsive Design in Griff zu bekommen. Damit ist die Website auf die Nutzung durch Sieben-Zoll-Tablets, PCs, Smartphones, auf deren Darstellung bei horizontaler und vertikalern Nutzung von Tablets und Smartphones, etc. vorbereitet, skizziert der Geschäftsführer der Agentur Roland Vidmar.



In Zukunft nutzen wir das Internet auf TV-Schirmen, Kühlschränken und in Autos, die wieder mit anderen Bildschirmgrössen und -auflösungen arbeiten und zusätzliche Marken- und Kommunikationskontaktpunkte darstellen.



