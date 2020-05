Echo Event sichert sich StrongmanRun-Etat

at, deLäufer, die sich an Lang- und Kurzstrecken bereits satt- und abgelaufen haben, sind sicher irgendwann in den StrongmanRun getreten. Der mit verschiedenen Hindernissen gespickte Kurzstrecken-Lauf ist, salopp gesagt, eine "echte Viecherei". Und diese Sorte von Läufen boomt. In Österreich findet der X-Crossrun im kommenden Mai zum zweiten Mal, in Graz findet in diesem Jahr eine Premiere und Oberntauern soll ab 2013 als Schauplatz der Österreich-Ausgabe des StrongmanRun etabliert werden. Und für diese Arbeit ist Echo Event verantwortlich.