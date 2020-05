Ebuzzing steigert Umsatz um 79 Prozent

Ebuzzing entwickelt, um die Werbewirkung der distribuierten Kampagnen zu erhöhen, Video-Channels und -Formate, die der digitalen Medien-Welt entsprechen. Die Lösungen des Unternehmens drehen sich um Zielgruppen-Ansprache in markenrelevanten Umfeldern bei gleichzeitiger Eigenverantwortlichkeit der Zielgruppe, Werbung zu konsumieren oder nicht.



Die Projekte und Lösungen von Ebuzzing drehen sich um User Engagement und auf Vermarktungsebene um Premium-Inventare und -Formate.



Dazu bekennt sich Ebuzzing-CEO und -Mitbegründer Pierre Chappaz so: "Wir glauben daran, dass Markenbotschaften besser in Erinnerung bleiben, wenn Medien-Nutzer und Zielgruppen-Mitglieder unabhängig von Formaten selbst entscheiden, ob sie sich Werbung ansehen." Daraus folgt, dass das Unternehmen Video-Werbemittel in Blogs oder Social Streams einbaut.



Aus diesem Ansatz heraus, nimmt Ebuzzing für sich in Anspruch, dass alle Video-Werbemittel-Kontakte von Rezipienten initiiert und quasi höher zu bewertende Pull-AdImpressions sind, die nach einem Click-to-Pay-Modell verrechnet werden. Kampagnen werden also mit einem tatsächliche erfolgten, freiwilligen Werbemittel-Kontakt abgewickelt und bezahlt.



Ebuzzing fusionierte sich seit 2007 in seine heutige Grösse. 2012 erfolgte ein nicht-organischer Wachstumsschritt durch die Integration von BeeAd und We Spread.



