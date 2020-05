Durex Kondom-Sharing

Durex appelliert seine Facebook-Gemeinschaft miteinander und in anderen Communities das oben abgebildete Welt Aids Tag-Logo zu teilen oder via Twitter und dem Hashtag #1share1condom Kommentare, etc. zu HIV-Erkrankungen zu schreiben. Für jedes Share und jeden Tweet spendet die Healthcare-Brand ein Kondom. In den Genuß dieser Spende kommen globale oder lokale Organisationen. In Österreich ist dies die Aids Hilfe Wien.



atmedia.at