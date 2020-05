Durchblicker.at startet TV-Offensive

atReinhold Baudisch und Michael Doberer gehen mit Durchblicker.at in die nächste Phase. Die Vergleichsleistungen in den Bereichen Versicherungen, Strom und Gas werden in einer österreichweiten TV-Kampagne thematisiert und die Zuschauer auf Sparpotenziale in diesen drei Haushaltskosten-Bereichen aufmerksam gemacht. Das Kreativkonzept, das die Bekanntheit von Durchblicker.at und dessen Services steigern soll, kommt von Fessler.Schmidbauer.