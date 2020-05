Durchblicker.at erhält Wachstumskapital

Neben den vier privaten Investoren beteiligte sich auch Philipp Dunkel, der technische Leiter des Unternehmens an Durchblicker.at. Die beiden Gründer beziffern deren Gesellschaftsanteil auf "rund ein Fünftel". Neben Baudisch und Doberer ist auch der Start-up-Investor und Business Angel Johann Hansmann Gesellschafter.



Das frische Kapital wird klarerweise in das Wachstum des Unternehmen investiert. "Wir werden unser Portal noch aktiver vermarkten und Konsumenten weiterer Tarif-Vergleichsrechner bieten", skizzieren die beiden Gründer ihre Pläne.



Das Service-Angebot für Konsumenten sind derzeit 13 Rechner um Vergleiche im Energieversorgungs- und Finanzdienstleistungsmarkt anzustellen. Der jüngste Produktspross ist ein Vergleichsrechner für Reiseversicherungen.



Baudisch beziffert das monatliche Volumen an angestellten Vergleich mit 375.000. Er prognostiziert für das Jahr 2013 ein gesamtes Vergleichsvolumen von sechs Millionen Recherchen.



Durchblicker.at war in den vergangenen Monaten in das Blickfeld von strategischen Investoren gerückt, erklärt Doberer. Da sich die beiden Gründer zu Eigenständigkeit und Unabhängigkeit bekennen, entschiedenen sie sich nun für Privatinvestoren, die ihren unternehmerischen Kurs goutieren und mittragen.



