Display-Großflächen für unübersehbare Werbe-Auftritte

Cascade ist "auf" einem Online-Werbeträger also oberhalb der Navigationsleiste platziert und doppelt so hoch - 960 mal 230 Pixel - wie der Superbanner XL. Und das ohne Aufklappen. Nach Anklicken entfaltet sich das Werbemittel auf die dreifache Superbanner-Grösse. Das Werbmittel will um jeden Preis beeindrucken.



Das Launch Pad sitzt ebenso auf dem angestammten Platz des Superbanner XL und brilliert dadurch das es diesen um das zumindest Vierfache in der Höhe überragt. Das Werbemittel öffnet sich nach Aufruf des ihn transportierenden Werbeträgers selbständig und schließt sich ebenso selbst nach Beanspruchung von einigen Sekunden Wahrnehmungszeit der Mediennutzer.