Dimoco steigert Mobile-Payment-Transaktionsvolumen

at, euDimoco, mittlerweile als Mobile Payment Provider positioniert und international tätig, resümiert folgende Volumensentwicklung von 2011 auf 2012: die Zahl der Transaktionen stieg innerhalb eines Jahres um 31 Prozent. Und das mit diesen Transaktionen verbundene Umsatzvolumen legte in diesem Zeitraum um 65 Prozent zu. Das reflektiert die Dynamik im internationalen und in dem Fall im europäischen Mobile Payment-Markt.