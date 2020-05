DigitalWerk-Walzer für Tanzschule Chris

Die Aufgabe der Agentur war es, den Weg in die Tanzschule Chris so einfach und so kurz wie möglich zu machen. Die nun verfügbare, neue Version dieser Vertriebs- und Informationsplattform weist eine zentrale Kursverwaltung, einen Eventkalender, einen Blog, etc. auf. Während nun die Kunden bei Lachmuth, im wahrsten Sinne des Wortes, "antanzen" werden, macht sich DigitalWerk daran, eine Facebook-Sweepstake-App für die Tanzschule Chris vorzubereiten. Sie soll ebenfalls 2013 eingeführt werden.



Lachmuth verbindet mit diesen Adaptionen und Service-Erweiterungen seines Unternehmens das Ziel, das "Online-Marketing für Tanzschulen zu revolutionieren".



atmedia.at