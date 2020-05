Digital reift zu 20-Prozent-Werbemarktanteil

Und dafür gibt es auch zwei Gründe: die Energie die von Multi-Channel-Media und aus dem Digital-Wachstum kommt. Digital wird, über den Weltmarkt gesehen, 2013 und 2014 im Schnitt um zwei Prozent jährlich wachsen und im kommenden Jahr "20 Prozent oder mehr" Marktanteil für sich beanspruchen können.



In den Märkten Großbritannien, die Niederlande und Schweden liegt Digital hinsichtlich der Werbe-Investitionen bereits an der Spitze aller Media-Sektoren.



Die wachstumsstärksten Märkte sind die BRICs - Brasilien, Indien, Russland, China. 2014 werden Russland und Brasilien aufgrund der Olympischen Winterspiele in Sotschi und der Fussball-Weltmeisterschaft kräftige worunter Carat zweistellige, prozentuelle Wachstumsraten verzeichnen.



Allerdings ändert das nichts an der Tatsache dass der globale Werbemarkt mittlerweile in zwei Dynamiken in sich aufweist. Die Up-Tempo-Regionen Asien, Lateinamerika und den pazifischen Raum. Und die, bedingt durch ihre Gesättigkeit, Down-Tempo-Regionen Europa und Nordamerika.



"TV bleibt das dominierende Werbemedium", skizziert Aegis Group-CEO Jerry Buhlmann, "jedoch liefert konvergente Kommunikationsstreuung, in der Online- und Offline-Media symbiotisch verschmolzen sind, die besten und nachhaltigsten Wirkungsresultate für Kunden".