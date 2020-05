Digital Natives sind ambivalente Info-Snacker

Das heißt, dass sich die in die Online-Welt hineingeborenen Menschen kaum Internet-freie und schon gar keine Smartphone-losen Tage leisten wollen. Parallel dazu wird abends linear ferngesehen. Der Kino-Besuch ist in ihrer Mediennutzung obligatorisch und eher wie ein 90-minütiger Besuch eines öffentlichen Wohnzimmers mit Mega-Screen gemeinsam mit Freunden zu verstehen, der wiederum für Gesprächsstoff untereinander sorgt.



Wenig überraschend sorgt das Überangebot an Medien-Inhalten zu einem immerwährenden Entscheidungskonflikt, der sich an der medialen Nutzungsoberfläche dann in Info-Snacking äußert. Die Mädels und Jungs informieren sich über die Dinge, die sie interessieren, in Echtzeit, parallel und opfern Informationstiefe zugunsten von Flachheit.



Dieser "Medien-Hyper-Konsum" der Zielgruppe zeichnet sich für Barbara Klinser, der Leiterin von FastBridge, durch zwei zentrale Punkte aus: "Alles, was als einfach und bequem wahrgenommen wird und Zeitersparnis bringt, wird von den Digital Natives geschätzt und wird akzeptiert. Dadurch verstärkt sich das permanente Device-Zapping."



FastBridge und FH St. Pölten sind sich in ihrer Prognose sicher, dass die Mediennutzung-Zukunft von "Verschmelzung, Vernetzung und Transparenz" gekennzeichnet sein wird.



