Die zwei Enden der Wurschtigkeit

at // "In Wahrheit ist es der Politik eben vollkommen wurscht, ob eine geeignete oder weniger geeignete Person an den Schalthebeln der Fernseh- und Radiomacht hantiert", stochert profil-Herausgeber Christian Rainer im Bodensatz der gesamten ORF-Problematik herum. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, so Rainer: "Was der Politik hingegen nicht wurscht ist: ob sie einen Zugriff auf die handelnden Personen hat. Besser gesagt: ob sie glaubt diesen Zugriff zu haben." Und jetzt vesuchen Werner Faymann und Josef Pröll sich auf esoterische Weise den Einfluß zurück zu holen den das Kurzzeit-Kanzler-Gespann Alfred Gusenbauer und Wilhelm Molterer nicht hatte. Und wie Rainer anmerkt, spielt es für die Politik keine Rolle, wer dann am Küniglberg den Karren aus dem wirtschaftlichen Sumpf fährt.