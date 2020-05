Die Presse klärt und beruhigt Erscheinungsbild

Für die ab 24. September 2013 in der Zeitung zu sehenden und wahrzunehmenden optischen Erneuerungen sind Stefan Fuhrer gemeinsam mit den Presse-Mitarbeitern Ingeborg Zack und Florian Asamer verantwortlich.



Deren Arbeit führte zu einer veränderten Raumaufteilung, adaptierten Schriften, weniger Farben respektive Reduktion auf das Blau der Presse, weniger Rot und Beige und mehr Weißraum. Diese optische Distinguiertheit darf und soll auch als Merkmal von Qualitätszeitungen und Premium-Anspruch interpretiert werden.



Aus dieser Rücknahme entstehen aber wiederum neue optische Spielräume für Infografiken in der Redaktion und selbstverständlich für Anzeigen-Schaltungen. Denn mitunter liegt in der Ruhe der Inhalte für die Leser, die Kraft für Werbekunden. Und Printmedien-Wirksamkeit im Falle eines definierten Niveau-Anspruchs entsteht aus dem ausgewogenen Laut-Leise-Verhältnis von Inhalten. Das heißt nicht, dass Werbung in einem als leise verstehbaren Printmedien-Umfeld automatisch laut sein muss.