Die Presse gibt uns ihr Wort

In den Monaten November und Dezember stellt Die Presse über die Media-Kanäle Print, Online, Radio, Kino, Out-of-Home und Ambient Media die Kommunikation in den Markt und zu Zielgruppen her.



Operativ müssen folgende Werbemittel die angepeilten Image-Ziel herstellen: ein Print-Sujet; ein Hörfunk-Spot; ein Kino-Spot; ein Board-TV-Spot, der in Flugzeugen der AUA eingesetzt wird; UniScreen-Werbemittel; drei Megaboard-Sujets und vier Online-Werbemittel.



