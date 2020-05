Die Presse berät Leser bei ihrer Wahl

atEs wird ernst. In Niederösterreich ist es schon seit Wochen ernst. Landeshauptmann Erwin Pröll und Frank Stronach schenken sich nichts und attackieren sich öffentlich, in Medien redaktionell sowie via bezahlter Werbung. Am 3. März 2013 werden in Niederösterreich und in Kärnten die Landtage gewählt. Beide Urnengänge sind der Auftakt zum sogenannten Superwahljahr 2013. Und die Tageszeitung Die Presse mischt mit. Als Berichterstatterin, Beobachterin und Analytikerin und als "wahlwerbende Partei" im Lesermarkt.