Die nächste Chance

Zwischen den beiden Pointenschleudern sitzen Sängerin Zabine und Gesellschaftsdame Karina Sarkissova. Andi Knoll und Doris Golpashin moderieren den bunten Abend.

Die erste Sendung (es handelt sich um eine Aufzeichnung, das Casting wurde schon vor Wochen aufgezeichnet) enthält die übliche Mischung aus skurrilen, rührenden und akrobatischen Auftritten: Auf der Bühne stehen u. a. eine Streetdance-Crew aus Salzburg, ein elfjähriger Hip-Hopper, ein männlicher Bauchtänzer und eine Mädchen-Schuplattler-Gruppe. Musikalisch versuchen sich u. a. die beiden Bands The Crazy Sisters aus Vorarlberg und The KK aus dem Burgenland. Für "magische Momente", kündigt der ORF via Aussendung an, "sorgt der Extremzauberer Christopher Käs."

Das weitere Prozedere: In den nächsten Wochen laufen die Castingrunden. Am 19. Oktober findet das erste Halbfinale, am 9. November dann das Finale statt. Während in den Vorrunden die Jury und das Saalpublikum das letzte Wort haben, entscheiden bei den Live-Shows auch die Fernsehzuschauer. Sechs Last-Minute-Tickets für das Halbfinale kann das TV-Publikum via "Chili" vergeben.