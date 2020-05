Die Bildung Prominenter

de // Die Schutzheilige des deutschsprachigen Boulevards, die Bild-Zeitung, wirbt in eigener Sache. Unter dem Claim "BILD dir Deine Meinung" geben Prominente "Ihre Meinung zu BILD ...?" ab. Und es werden nicht nur Freunde sondern auch Kritiker in der Kampagne zu Wort kommen. So durften die honorigen Testimonials wie die Leser die eingesetzten Sujets selbst gestalten. Dafür kommt die Bild-Agentur Jung von Matt nicht ganz so teuer. Die Sujets enthalten "aufschlussreiche und zum Teil überraschende Fakten zu Bild" und konvergieren. In die Kampagne ist die Promotion-Site Bild.de/fakten eingebettet. Die Kampagne läuft das gesamte Jahr über. Der Media-Einsatz erstreckt sich über Print, TV, Kino und Online. atmedia.at - zu den Bild-Sujets