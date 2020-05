Die Alpenrose blüht bereits im Winter

at // In den ersten beiden Monaten nach Relaunch von Alpenrose.at verzeichnete das gleichnamige, in Maurach am Tiroler Achensee beheimatete Hotel eine Anfragensteigerung durch Neukunden um bis zu 35 Prozent. Zumindest behauptet das die relaunchende Agentur. Elements.at inszeniert das Vier-Sterne-Haus "emotional, informativ und interaktiv". Der 360-Grad-Rundgang und die virtuelle Entdeckungstour ist in einem Tourismus-Betrieb der sich als Wellnessresidenz positioniert und in dem man ab 135 Euro nächtigt eher obligat als Mehrwert. Und das von der Agentur propagierte "effiziente Content Management System" für einen tagesaktuellen, einfachen Informationsfluss gehört in der Betriebsklasse zum Standard. atmedia.at