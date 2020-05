Dicom live: Torsten Schwarz

Online Pflicht, Offline Kür

Schwarz nennt ein Dialogmarketing-Pflichtprogramm: Website, Keyword-Advertising, E-Mail-Marketing. "Wir müssen uns überlegen wem wir teure Werbebriefe schicken", kommentiert der Experte. Dazu ein Input aus dem Auditorium: das Briefvolumen der US-Post ist im Jänner um 22 Prozent zurückgegangen und eine Trendwende ist im Augenblick nicht absehbar. Und Online muss auf irgendeine Weise Leads generieren. Schwarz: "Einen Websites-Besucher darf man nicht so einfach wieder gehen lassen." Als verdammt schwierig bezeichnet Schwarz das Fußfassen in Social Networks. Für Dialogmarketer führt jedoch fast kein Weg vorbei. Auch nicht an Twitter.