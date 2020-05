Dichtheitsprobe

Durch die umfangreiche Berichterstattung über die finanzielle Situation beim Bundesheer dringen nun Wörter ins ORF-Programm vor, die man früher nicht so oft zu hören bekommen hat. Zuletzt hat der Minister angekündigt, es werde „inspektioniert“ – was ja an und für sich toll ist, weil man durchs Inspektionieren endlich merken wird, ob noch alle dicht sind.

Eierspeisler – wie es im österreichischen Militärjargon für Offiziere heißt, wegen der gelben Waffenfarbe auf den Dienstgradabzeichen – und Obstler (Oberstleutnant) reden ja ein bissl anders, wenn sie im Schweinsgalopp koffern, und das belebt unsere Sprache ungemein.

In die Nachrichtensendungen passt das bestimmt sehr gut. Man muss nur aufpassen, dass diese schöne Fachsprache nicht in Kochsendungen einzieht, weil wenn Andi und Alex dann eine wunderbare, großartige, geradezu göttliche, mit Petersilie verzierte „Artillerie des kleinen Mannes“ (= Bohnen mit Speck) zubereiten, müssten die Zuschauer sofort abrüsten.