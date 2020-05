Der Elch, die Inbusschlüssel und Ben Doro Dad

Ikea Österreich gedenkt gemeinsam mit seiner Kundschaft der 35jährigen Inbus-Verschlüsselungen und feiert das Jubiläum im Sinne des einander verbindenden Ikea-Geistes.



Für die diesbezügliche Kommunikation ist Ben Doro Dad gemeinsam mit Erdgeschoss veranwortlich.



Beide Agenturen realisierten für den Auftraggeber eine Kampagne, deren Kreativ-Arbeit per Print-Sujets, Zeitungsbeilagen, Radiospots, Direct Mails, Online-Kommunikation und am Point-of-Sale an die Ikea-Family kommuniziert wird.



Als Highlight dieser Kampagne gilt die Grußbotschaft von Ikea-Gründer Ingvar Kamprad an die Mitarbeiter des Unternehmens in Österreich per ORF.