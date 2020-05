Deezer wird zur Smart-TV-App

Deezer wird künftig Abonnenten über deren Accounts auf Smart TV-Geräten in der von Smartphones, Tablets und PCs bekannt Weise zur Verfügung stehen.



Das Musik-Service ist auf den Endgeräten der Hersteller, den ab 2011 produzierten Smart TV-Modellen zu nutzen.



Dauchez leitet die eingangs angesprochene Strategie wiederum aus folgender Vision des Unternehmens ab: "Wir glauben an eine Revolution des Konsumierens von Musik. Und wir verfolgen das Ziel, Menschen mit Deezer jederzeit an jedem Ort Zugriff auf ihre Musik zu ermöglichen."