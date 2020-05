Deezer sieht sich Konzert-Besucher an

Anhand von der Zahl von Foursquare-Check-ins eruiert Deezer wie leidenschaftlich Fans Musik live erleben. Je grösser die Leidenschaft umso eher die Chancen unbeschränkten Deezer-Zugang zu erhalten.



Die Kooperation beinhaltet ein Musterbeispiel für die Belohnung von Aktivität und Engagement, die idealerweise in eine Abonnement-Konvertierung führen soll und nur die leidenschaftlichsten Musik-Fans den Genuß von Gratis-Leistungen bringen. Im Gegenzug für eine entsprechende Multiplikatoren-Wirkungen innerhalb der Community des Streaming-Dienstes.



Abgesehen davon bekommt Deezer in dieser Kooperation einen Einblick in die Foursquare-Verbreitung, in die Foursquare-Nutzung innerhalb der Deezer-Community sowie deren Live-Konzert-Besuche, die sich wiederum nach quantitativen Kriterien clustern lassen. Um darauf aufbauend wieder Promotions zu realisieren.



Foursquare und Deezer kooperieren in 15 Märkten.