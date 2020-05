Deezer macht sich frei zugänglich

Axel Dauchez, CEO von Deezer, ist optimistisch, dass diese Konvertierung gelingt: "Nutzer die Deezer richtig erlebt haben, entscheiden sich in der Regel, bei uns zu bleiben", rechtfertigt er die Kostenlos-Offensive.



Und dort wo viel Audience ist, sind Künstler, die Publikum, Reichweite und Aufmerksamkeit lieben, nicht weit.



Mit dem Free Service will Dauchez diesen Publikumseffekt nutzen, um in allen Märkten, in denen die Plattform vertreten ist, Musiker an das nationalen oder internationale Publikum heranzuführen und Deezer zu ihrer Festival- oder Club-Bühne zu machen. Musik garantiert wiederum ständig neuen Content, der Fans in Atem hält und an Musik-Lieferanten und Künstler bindet, emotionalisiert, in Bewegung versetzt, viralisiert und neue Audience schafft. Ein Art akustisches Perpetuum mobile.



Um Künstlern auf der Musikstreaming-Plattform eine Bühne zu bieten, wird Deezer4Artist eingeführt, die im Grunde die Nähe- und Bindeschnittstelle für Musikschaffende und ihre Fans sein soll. Musiker erhalten damit Accounts, individuell gestaltbare Profil-Seiten, die mit beliebigen Inhalten auszustatten sind, Promotion-Funktionen, Affiliate-Maßnahmen und Analyse-Tools. Mit Letzteren können Labels und Künstler ihr Publikum näher unter die Lupe nehmen, um es besser in ihren Musikkonsum-Gewohnheiten zu verstehen und effektiv mit nachgefragten Inhalten zu versorgen.



Das französische Elektro-Duo Justice geht mit leuchtendem Beispiel voran und richtete sich, wie oben zu sehen ist, auf einer Deezer4Artist-Page ein.