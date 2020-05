So könnten aus 2012 abgesetzten 718 Millionen Smartphones im Jahr 2016 1,4 Milliarden verkaufte Stück werden. Und der Tablet-Verkauf wird sich, betrachtet unter heutigen Voraussetzungen, worunter eine anhaltende Apple-Dominanz im Markt zu verstehen ist, von 122 auf 283 Millionen verkaufte Geräte im Jahr erhöhen.



Im Falle eines noch dynamischeren Wettbewerbes würde der Tablet-Markt aller Voraussicht nach regelrecht explodieren, da diese Endgeräte-Klasse beispielsweise in Regionen der Welt, deren bisherige Internet-Durchdringung aufgrund stationärer Zugänge mässig ist, hohe Absatzzahlen generieren könnte.



Das Ende des stationären Internets ist zwar nicht nahe. Jedoch wird die künftige Online-Nutzung via Smartphones und Tablets erfolgen.