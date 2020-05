Das Ende des digitalen Beginns

Zu berücksichtigen ist, dass der Reifegrad der Digitalisierung in der Entertainment- und Medien-Branche unterschiedlich weit fortgeschritten ist. Beispielsweise könnten 2015 und 2016 die Investitionen in digitale Musik-Formate sowie Online- und Wireless-Games jene in deren physische Pendants überschreiten. Während diese Ausgaben in der Musik-Branche dann bei 55 Prozent des Umsatz liegen wird, steigt der Digital-Spending-Anteil bei Publikumsmagazinen von 3,1 Prozent des Jahres 2011 auf 10,4 Prozent im Jahr 2016.



Ein Schlüsselfaktor ist hier Mobile.

Laut PwC könnte das weltweite Mobile Advertising-Volumen bis 2016 auf 24,5 Milliarden US-Dollar anwachsen, im Schnitt pro Jahr 36,5 Prozent wachsen und die Dimension des Classifieds-Marktes erreichen. An der Vormacht-Stellung von Paid Search und Display Advertising wird sich bis 2016 nichts ändern.



Das Beratungsunternehmen prognostiziert, dass Frankreich hinter den USA der zweitgrösste Pay-TV-Markt der Welt, aufgrund dessen IPTV-Zuwächse, wird. Und Russland ist auf dem Weg zum grössten TV-Werbemarkt der Region EMEA (Europe, Middle East and Africa) zu werden. Das Zeitungsgeschäft divergiert, abhängig vom digitalen Reifegrad des jeweiligen Marktes. In niederschwellig fortgeschritten Digital-Märkten können Zeitungen weiterhin Auflagen- und Reichweiten-Gewinne für sich verbuchen.