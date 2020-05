Dancing Stars: Gut geölt und gepfiffen

Diese Show ist schier unzerstörbar: Seit Jahren ist "Dancing Stars" die beliebteste Hauptabendshow in Österreich. Auch wenn Kritiker monieren, dass das Prominenz-Niveau der Teilnehmer von Staffel zu Staffel abgenommen habe. Sei’s drum. Das Publikum ist jedes Mal wieder begeistert, wenn der Ballroom im ORF-Zentrum in Betrieb genommen wird.

Freitag (1. März), startet die achte (!) Staffel der Show. Zwölf mehr oder weniger bekannte Österreicher wagen sich aufs glatte Parkett und versuchen, Publikum und Jury von sich zu überzeugen. In der ersten Sendung treten nur die sechs prominenten Herren an, am kommenden Freitag nur die sechs Damen. In beiden Sendungen wird noch niemand abgewählt – die Jury-Stimmen werden allerdings in die erste Abwahl am 15. März eingerechnet.