Dalinger wird AdPilot-Geschäftsführerin

Tuschkany und Dalinger verbindet eine langjähriger - laut Tuschkany sieben Jahre - gemeinsamer Berufsweg. Dalinger arbeitete in dieser vergangenen Jahren in den von Tuschkany gegründete Unternehmen. Vor AdPilot war dies das in Styria Digital aufgegangene Online-Vermarktungsunternehmen interactive.agency.



Dalinger ist nun "hauptverantwortlich für das operative Tagesgeschäft" des Online-Vermarkters, der, nach eigenen Aussagen, eine Display-Netzwerk mit einer Reichweite von "über 5,4 Millionen zu 100 Prozent österreichischen Unique Usern und einem Gesamt-Inventar von über 2,5 Milliarden AdImpressions" bewirtschaftet.