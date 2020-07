Cristo-Flanke für bet-at-home.com-Kampagne

bet-at-home.com cristo DE from gantnerundenzi on Vimeo.

Dieser zur Fussball-Weltmeisterschaft und von gantnerundenzi gemachte Werbeflight läuft derzeit in Österreich und international an. Die Kampagne wird per TV, Print- und Online-Medien gestreut. Deren Mittelpunkt ist der TV-Einsatz.



"Wir sind uns sicher, durch unseren Fussball spielenden Cristo die Aufmerksamkeit der Zielgruppe für unsere Marke bündeln zu können", kommentiert bet-at-home.com-Marketingleiter Michael Gierke die Kreation, die Kommunikationswirkung erzeugen soll. Er spricht von einem weiteren Film in der Reihe der "spektakulären TV-Spots" der Marke.



Und Daniel Gantner, der Kontakterlose, betont die Herausforderung, die die Realisierung der bet-at-home.com-Kampagnen erfordere. "Insbesondere in Zeiten wie diesen, in denen der Werbeblock zusehends zum von Marktforschung und Mutlosigkeit verwässertem Einheitsbrei verkommt, fordert unser Auftraggeber außergewöhnliche Ideen von uns", fügte Gantner hinzu.