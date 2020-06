Corinna Milborn wechselt zu Puls 4

Die stellvertretende "News"-Chefredakteurin Corinna Milborn wechselt mit 1. September zu Puls 4. Das hat der österreichische Privatsender am heutigen Freitag bekanntgegeben. Die Journalistin, die auch als Moderatorin für den "Club 2" im ORF fungiert, soll sich einerseits "federführend in die Vorbereitung der Nationalratswahl-Berichterstattung 2013 einbringen" und bei der Entwicklung neuer Informationsformate beteiligt sein, wie es heißt.



Puls 4-Geschäftsführer Markus Breitenecker sieht damit "einen deutlichen Akzent in Richtung Public Value" gesetzt, stehe Milborn doch für "unabhängigen, freien und fairen Journalismus". Details zur weiteren "Info-Offensive" sollen Anfang September präsentiert werden.