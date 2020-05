Cord Blood-Etat für ikp Wien

Cord Blood Center ist in der Agentur dem Pharma- und Gesundheitskunden-Segment zugeordnet. Dieser Auftraggeber wird von Maria Wedenig betreut.



Cord Blood Center Wien gehört der Cord Blood Center Group an, einem europaweit tätigen Unternehmen auf dem Gebiet der Gesundheitsvorsorg via Stammzellen.



atmedia.at