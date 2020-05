Content Marketing dreht sich um einen Newsdesk

1. Kommunikationsstrategie definieren

Werte, Ziele und Strategien eines Unternehmens und einer Marke legen fest welche Botschaften in welchen Zielgruppen verankert werden sollen und über welchen Medienweg dies erfolgt.

2. Stakeholder der Kommunikation identifizieren

Je umfassender und vollständiger aus und in einem Unternehmen kommuniziert werden soll desto komplexer wird auch die auf Zielgruppen aufgebauten Kommunikationsmatrix. Also über die Marken- und Produktkommunikation hinausgehenden Zielgruppen sind beispielsweise im Vertrieb, im Kundenservice, im Human Resources-Management zu finden und auch über Investor Relations, Mitarbeiter- und Unternehmenskommunikation zu finden.

3. Kommunikationsprozesse und -kosten ermitteln

In vielen Unternehmen ist nicht klar und damit auch nicht bezifferbar wieviel Kostenanteile auf die gesamte Kommunikation entfallen und welcher Effizienzgrad damit erreicht wird.

4. Soll-Prozesse der Kommunikation ermitteln

Ein Corporate Newsdesk verschafft einem Unternehmen, das von Zielgruppen außerhalb als nur "eine Person" identifiziert wird, zu "einem Gesicht" und löst damit dieses Wahrnehmungsdilemma. Der Newsdesk wird zur Personifizierung der Unternehmenskommunikatiokn.

5. Organisationskonzept festlegen

Wie in einer Redaktion sind am Newsdesk die Hautpverantwortlichen des Kommunikations- und Content-Marketing-Managements versammelt. Organisatorisch könnte dies der Platz des Chief Content Officers sein.



Schickler empfiehlt diese Schritte zur Newsdesk-Einführung auf dem Hintergrund des Interesses und der Aufmerksamkeit von Marketing-Entscheidern für Content Marketing. Denn darin verschmelzen Owned Media und Earned Media zu einer Kommunikationsstrategie die den Einsatz von kostenintensivem Reichweiten-Marketing reduzieren.



So werden Content Marketing und Social Media als ideale Säulen einer künftigen Unternehmens- und Markenkommunikation definiert.