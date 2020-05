Columbus sticht für den DMVÖ wieder in See

Es geht um einen Wettbewerb, der in 22 Kategorien geschlagen sein will und der Kür um Gold-, Silber- und Bronze-Preisträger also 66 preisgekrönte Arbeiten. Dafür wurden die Kategorien Direct Sales und Call Center zum Wettbewerb "Direct Sales, Promotions und Call Center" fusioniert. Der dadurch frei werdende Wettbewerbsplatz steht nun für Low-Budget/Guerilla-Kampagnen zur Verfügung.



Dialogmarkting-Exzellenz aus Österreich, Deutschland und der Schweiz sind gefragt und zum Wettbewerb zugelassen. Die Kampagnen müssen 2012 ihre Wirkung entfaltet haben, ist eine zentrale Grundbedingung für die Teilnahme.

Columbus-Fahrplan 2013

1. Februar 2013 - voraussichtliches Ende der Einreichfrist



4. März 2013 - die Fach-Jury liefert ihre Shortlist



11. März bis 3. Mai 2014 - das Publikum wählt via Facebook-Voting ihre Favoriten und einen Sieger



5. April 2013 - die Experten-Jury fixiert ihre Gewinner



16. Mai 2013 - DMVÖ Award-Gala mit Übergabe der Columbus-Trophäen.