Coca-Cola verwandelt Corporate- in Medien-Site

Die neue Konzern-Website tritt nun im Stile eines Online-Magazins auf und heißt Coca-Cola Journey und setzt digital den Weg fort, den der Konzern von 1987 bis 1997 mit dem Mitarbeiter-Magazin Journey beschritt.



Wie die obige Grafik zeigt, dreht sich die neue Seite um "Stories, Opinions, Videos und Blogs". Also Inhaltskategorien, die Kommunikation offerieren und Kommunikation initiieren. Und in welchen Kosmos diese Content-Ebenen aufgefächert sind, ist ebenso auf den ersten Blick erkennbar: Brands, Business, Community, Entertainment, Environment, Health, History, Innovation und Sports.



Darüber hinaus werden die nachgefragtesten Inhalte der Seite ausgewiesen, die, auch paradigmatisch für eine kommunikationsstarke Seite in die Social Media-Foren-Zugängen übergeht und dort weiterverzweigt.



Coca-Colacompany.com wird, wie der Direktor für Digital Communications und Social Media Ashley Brown gegenüber der New York Times erklärt, von vier Vollzeit damit beschäftigen Mitarbeitern, rund 40 freiberuflichen Autoren und Fotografen sowie Menschen aus dem Coca-Cola-Marketing und der PR mit Content beschickt.



Brown erklärt, dass die Inhalte der Seite "Perspektive und Standpunkte haben" und sagt dazu einen, für einen Medien-Betreiber typischen Satz: "Wir wollen eine glaubwürdige Quelle sein."



