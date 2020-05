ClipVilla distribuiert Video-Services in Österreich

ClipVilla liefert ein Montage-Instrument, mit dem dessen Nutzer aus eigenen Texten, Bildern und Videomaterial "in drei Schritten ein eigenes Werbe-Video in HD-Qualität" produzieren können. Vorkenntnisse, um diese Videos zu produzieren, sind, wie das ClipVilla-Team versichert, nicht notwendig.



"Der Schritt nach Österreich und in die Schweiz" sei eine "logische Konsequenz", erklärt ClipVillas geschäftsführender Gesellschafter Jens Neumann. Für ihn war es die positive Resonanz in Deutschland, die Auslöser für die Vertriebsexpansion gewesen sei.



Im von kleinen und mittelständischen Unternehmen geprägten Markt Österreich könnte Neumann mit den ClipVilla-Services goldrichtig sein. Allerdings weist diese Zielgruppe des Unternehmens auch statische und Print priorisierende Werbe- und Kommunikationsverhalten auf.



Neumann skizziert zwei USPs, die sich in den ersten Monaten des Vertriebs und der Vermarktung in Deutschland heraus kristallisierten: Das sind die "schnelle Umsetzung einer Werbe-Idee als Video" und die Anforderung "großer Key-Accounts, sich individuelle HD-Vorlagen exklusiv erstellen zu lassen, um beispielsweise gesamte Sortimente oder Kollektionen in Videoform vorzustellen".



Um die Bewegbild-Inhalte zu vervollständigen und zu perfektionieren, können sich ClipVilla-Kunden auch eines zur Verfügung stehenden Sprecher-Pools sowie an GEMA-freier Musik bedienen.



atmedia.at