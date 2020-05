Cannes richtet Technologie-Wettbewerb ein

Daher können, um 410 Euro pro Einreichung, Apps, Tools, Programme, Hardware, Software, etc. die unmittelbar in kreativen Kommunikationsleistungen zum Einsatz kamen und kommen, in dieses Rennen geschickt werden.



"Die Innovation Lions sind eine Würdigung für die eigentliche Technologie, die die Industrie vorwärts treibt und ausgezeichneten Ideen zum Durchbruch verhilft", skizziert Terry Savage, Chairman des Cannes Lions Festivals, den Inhalt und Sinn der mittlerweile 16. Wettbewerbskategorie.



In dieser Kategorie Einreichende müssen ein schriftliches Konzept sowie einen Konzept-Beweis vorlegen. Shortlist-Nominierte dürfen ihre Einreichungen der Jury persönlich präsentieren und für diese plädieren. Darauf folgt eine Fragerunde durch die Juroren.