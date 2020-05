Cannes 2013 kommt

Denn die Einreich-Schleusen für das diesjährige Festival, das von 16. bis 22. Juni am vertrauten Ort, der Croisette, stattfindet, öffnen sich ebenfalls in den kommenden Tagen.



Der, nur auf Einladung zu bestreitende Wettbewerb Creative Effectiveness Lions hat bereits begonnen. Die dazu eingeladenen und aufgeforderten Agenturen und Auftraggeber wissen bereits was sie bis 1. März 2013 zu tun haben.



In allen anderen Wettbewerbskategorien, in denen es um Edelmetall-Löwen, dem damit nie verblassenden Ruhm sowie einen ewigen Platz im Kreativ-Olymp geht, laufen die Einreichfristen generell ab 24. Jänner 2013 und enden vorerst einmal laut Plan am 28. März 2013. Dazu muss angemerkt werden, dass die Einreichpreise pro Kategorie angehoben wurden. Die günstigste Startgebühr in Cannes 2013 schlägt sich mit 410 Euro und nicht wie in den Vorjahren mit 380 Euro zu Buche.



Der erste Sieger steht auch schon fest: Coca-Cola wurde bereits als Creative Marketer of the Year definiert und dafür im kommenden Juni vor Ort auch entsprechend gewürdigt.



atmedia.at