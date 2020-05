Call of Duty, ein schnell-selling Shooter

intActivision erwirtschaftete mit Call of Duty Black Ops II innerhalb von 15 Tagen die Einzelhandelsumsatz-Marke von einer Milliarden US-Dollar. Das Game ging am 13. November 2012 in den Verkauf. Dieser Zeitraum gewinnt erst im Vergleich an Vorstellungskraft. Der Film Avatar erreichte im Jahr 2009 nach 17 Tagen die Eine-Milliarde-Dollar-Umsatzschwelle. Und der Call of Duty-Vorgänger Modern Warfare 3 schaffte die Milliarden innerhalb von 16 Verkaufstagen. Was die Nachfrage für den Shooter, der für Gamer ab 18 Jahren freigegeben ist, untermauert.