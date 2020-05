bz mit Rubey in der Zweisitzrakete

atAus Gründen des wechselseitigen Wohltuns unterstützen die bz-Wiener Bezirkszeitung und der Schauspieler Manuel Rubey einander. Am 1. März läuft der Film Zweisitzrakete mit Rubey in der Hauptrolle an und spielt eine Fotografen der Lokalzeitung. Daher wirbt die bz für sich, mit Rubey und für den Film mittels Außenwerbe-Kampagne in Wien.