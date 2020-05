Burson-Marsteller erhält SportAccord-Auftrag

Die Sport-Organisation wird wiederum Burson-Marsteller und deren Affiliates an ihre 107 Mitgliedsverbände und -organisationen empfehlen.



SportAccord ist nach Eigendefinition ein Sports Hub.



"Aufgrund unseres wachsenden Aufgabenfeldes ist es an der Zeit ein globales Unternehmen zu engagieren, dass die professionelle Kommunikation unserer Arbeit im Namen unserer Mitglieder sicherstellt", kommentiert Vincent Gaillard, Generaldirektor von SportAccord, diese Etatvergabe.



Für Burson-Marsteller bedeutet dieser Neukunde einen Wachstumsschritt in der Sportkommunikation und im Sportmarketing. Für das Kommunikationsunternehmen erstrecken sich die Aufgaben von der Maximierung von Sponsoring-Werten über die Kommunikation von Organisationszielen und -prinzipien bis hin zur Organisation von Sportveranstaltungen.



atmedia.at