"Breaking Bad" bricht noch einmal Zuschauerrekord

Die letzte Folge der Dramaserie "Breaking Bad" hat in den USA noch einmal einen neuen Zuschauerrekord aufgestellt. Dem Sender AMC zufolge sahen am Sonntagabend (Ortszeit) 10,3 Millionen das Finale der fünften und letzten Staffel. Das seien drei Mal so viele Zuschauer wie bei beim Finale der vierten Staffel.

Dem "San Francisco Chronicle" zufolge stellte das Serienfinale noch einen weiteren Rekord auf: Während der 75 Minuten wurden 1,24 Millionen Tweets von mehr als 600.000 Twitter-Nutzern abgesetzt. Allein in einer Minute waren es fast 22.400. Eine Mitteilung in dem Kurznachrichtendienst kam von Hauptdarsteller Bryan Cranston selbst: "So, das war's. Danke, dass Ihr die Reise mit mir mitgemacht habt."