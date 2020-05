Brannys Gespür für Kaffee. Übersetzt von Ben Doro Dad

atGeorg Branny inszeniert den Gegenentwurf zur Rastlosigkeit von Coffee-to-go und heißt CaffèCouture. Das Tun des Barista gilt der Kaffee-Kultur wie er sie sich ästhetisch vorstellt. Diesen Anspruch transferierte Ben Doro Dad in die digitale Welt und an die Adresse CaffèCouture. Dort zeigt Branny was die Besucher des gemeinsam mit Veronika Markeovás geführten Showrooms in Wien erwartet.