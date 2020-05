Bohlen sucht den Super-Ösi

Am 8. Dezember gibt es gleich drei österreichische Auftritte. Die drei Sängerinnen Nazanin, Shirin und Nasrin aus Wien wollen mit einer Mischung aus Pop und Operngesang überzeugen – was sie in ihrer Heimat Iran nicht dürfen. „Im Iran gibt es wenig Möglichkeiten musikalisch zu arbeiten. Das war die Entscheidung aus dem Iran wegzugehen und nach Österreich zu kommen.“

Ebenfalls im zweiten Halbfinale stehen: Der 22-jährige Akrobat Stefan Gius aus Pernitz und der 16-jährige Wiener Sänger Fredi Kargl, über den Super-Juror Dieter Bohlen sagte: „Du musst sofort die Gitarre verbrennen, weil du nicht gut genug spielst. Aber wenn du mit Playback auftrittst, brillierst du.“

Das Finale der Talenteshow mit Bohlen, Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker findet am 15.12. statt.